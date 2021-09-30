هيئة السكك في السودان: تخريب متعمد بخطوط السكة يمنع وصول قطار للعاصمة الخرطوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية بالسودان تعرض الخط الرابط بين مدينة عطبرة بشمال البلاد والعاصمة الخرطوم، وذلك من جراء تخريب متعمد في السكة تسبب في سقوط قاطرة و3 مقطورات.

وذكرت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أن "العمل التخريبي" جرى قبل ساعات من انطلاق قطار ركاب يحمل "مجموعات ثورية" قادمة من مدينة عطبرة للعاصمة السودانية، للمشاركة في المظاهرات.

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وأضاف البيان أن خطوط السكك الحديدية تعرضت لتخريب متعمد بقسم (شندي – التراجمة) جهة شندي.

وأوضح البيان أن التخريب شمل فك دعامات الخط الحديدي، ما أدى لاتساع الخط وسقوط القاطرة والمقطورات.

وبناءً على ذلك أعلنت هيئة السكك الحديدية إلغاء مسير جميع قطارات البضائع، وقطار 4 النيل بالوابور 2506 عطبره الخرطوم.

المصدر: RT