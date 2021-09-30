رئيس البنك الدولي يزور السودان لأول مرة منذ 5 عقود

وصل رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إلى السودان بأول زيارة رسمية من نوعها منذ أكثر من 50 عاما.

ووصل مالباس إلى الخرطوم مساء أمس الثلاثاء، واستقبله اليوم في مكتبه رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، حسب بيان صدر عن مجلس الوزراء.

دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك يستقبل بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء قبل قليل ضيف البلاد رئيس مجموعة البنك الدولي السيد دايفيد مالباس، في أول زيارة من نوعها منذ قرابة 5 عقود. pic.twitter.com/m0L2Q7bguD — مكتب رئيس الوزراء - السودان (@SudanPMO) September 30, 2021

بدوره، وصف وزير المالية السوداني، جبريل ابراهيم، عقب اجتماع عقده مع مالباس اليوم، على صفحته في "فيسبوك"، زيارة رئيس البنك الدولي بأنها "إحدى الخطوات الهامة نحو استعادة علاقات البلاد بالمؤسسة المالية الدولية وتصفية الديون الخارجية"، مضيفا: "سوف ننخرط في إجتماعات مكثفة في اليومين المقبلين لنتباحث حول السبل المثلى للاستفادة من البنك الدولي، بما يحقق مصالح الشعب السوداني".

بدوره، أعرب مالباس على حسابه في "تويتر" عن استعداد البنك الدولي لدعم جهود السودان الرامية إلى مكافحة الفقر وتفعيل النمو الاقتصادي وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

I’m pleased to have just arrived in Khartoum.



The @WorldBank is eager to support Sudan’s efforts to reduce poverty, boost economic growth & improve livelihoods for all Sudanese people.



Listen to my speech tomorrow: https://t.co/x5zjMUC9KO — David Malpass (@DavidMalpassWBG) September 29, 2021

ومن المقرر أن يجري مالباس خلال الزيارة محادثات أيضا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وسيتفقد مشروع دعم الأسر "ثمرات".

كما سيقدم مالباس اليوم افتراضيا من الخرطوم الخطاب السنوي للبنك الدولي، كما سيخاطب البنك بهذه المناسبة حمدوك.

وشرعت الحكومة السودانية مؤخرا في تنفيذ حزمة إصلاحات تشمل سلسلة إجراءات تقشف، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكان البنك الدولي قد أعلن في مايو الماضي عن تخصيصه ملياري دولار إلى السودان في غضون الأشهر الـ12 اللاحقة لتمويل مشاريع كبرى، لا سيما في مجال البنى التحتية، وذلك بعد أن سددت الخرطوم ديونها أمام البنك.

المصدر: RT + "أسوشيتد برس"