 
مباشر

مقتل شابة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس

أخبار العالم العربي

مقتل شابة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ref0

قتلت شابة فلسطينية، اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس.

إقرأ المزيد
فلسطين.. إصابة عشرات المواطنين بهجوم للمستوطنين واعتقال مسنين جنوب الخليل (فيديو)
فلسطين.. إصابة عشرات المواطنين بهجوم للمستوطنين واعتقال مسنين جنوب الخليل (فيديو)

وبحسب الناطق الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية، فإن التقرير الأولي يفيد بأن الشابة كانت تحاول القيام بعملية طعن.

حيث قال إن "مشتبه بها وصلت مؤخرا إلى بوابة تشين في المدينة القديمة، وحاولت طعن ضباط الشرطة باستخدام أداة حادة، دون وقوع إصابات". وأكد على أنه تم تحييد المشتبه بها على الفور من قبل الشرطة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشابة هي إسراء خزيمية، 30 عاما، وهي من بلدة قباطية قضاء جنين، توفيت نتيجة إصابتها بجروح خطيرة.

وقال شهود عيان إن قوات ومخابرات وضباط إسرائيليين، انتشروا في منطقة باب السلسلة بالكامل، ومنعوا الوصول إلى الفتاة وقاموا بتفتيشها وفحصها.

كما قامت قوات الجيش بإغلاق أبواب الأقصى والبلدة القديمة بالكامل، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، تزامنا مع توجه الطلبة إلى مدارسهم والعمال والموظفين إلى أماكن عملهم.

وتزامن ذلك مع إعلان مصادر طبية عن وفاة الشاب علاء ناصر زيود أيضا برصاص الجيش الإسرائيلي، في قرية برقين بجنوب غربي جنين، وإصابة مواطنين اثنين نقلا إلى المشفى لتلقي العلاج.

مقتل شابة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في القدسالشابة الفلسطينية بعد إطلاق النار عليها

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا