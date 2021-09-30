مقتل شابة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس

قتلت شابة فلسطينية، اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس.

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وبحسب الناطق الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية، فإن التقرير الأولي يفيد بأن الشابة كانت تحاول القيام بعملية طعن.

حيث قال إن "مشتبه بها وصلت مؤخرا إلى بوابة تشين في المدينة القديمة، وحاولت طعن ضباط الشرطة باستخدام أداة حادة، دون وقوع إصابات". وأكد على أنه تم تحييد المشتبه بها على الفور من قبل الشرطة.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشابة هي إسراء خزيمية، 30 عاما، وهي من بلدة قباطية قضاء جنين، توفيت نتيجة إصابتها بجروح خطيرة.

وقال شهود عيان إن قوات ومخابرات وضباط إسرائيليين، انتشروا في منطقة باب السلسلة بالكامل، ومنعوا الوصول إلى الفتاة وقاموا بتفتيشها وفحصها.

كما قامت قوات الجيش بإغلاق أبواب الأقصى والبلدة القديمة بالكامل، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، تزامنا مع توجه الطلبة إلى مدارسهم والعمال والموظفين إلى أماكن عملهم.

وتزامن ذلك مع إعلان مصادر طبية عن وفاة الشاب علاء ناصر زيود أيضا برصاص الجيش الإسرائيلي، في قرية برقين بجنوب غربي جنين، وإصابة مواطنين اثنين نقلا إلى المشفى لتلقي العلاج.

المصدر: RT