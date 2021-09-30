مصر.. مفكر شهير يقترح خانة اختيارية برخصة المرور للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة (فيديو)

استنكر الكاتب والمفكر المصري الدكتور خالد منتصر عدم تطبيق قانون زراعة الأعضاء في بلاده حتى الآن.

وقال خالد منتصر "اللي بيموت عشان مش عايز يزرع كبد دمه في رقبة اللي أفتى بعدم جواز زرع الأعضاء"، مقترحا تحديد خانة في رخصة السياقة يبدي فيها كل مواطن موقفه من التبرع بالأعضاء بعد وفاته مع الالتزام ببنود القانون كافة.

وأضاف منتصر في تصريحات تلفزيونية أن تعريف الموت في كليات الطب علمي، وليس له علاقة بالرؤية الدينية.

وتساءل خالد منتصر "هل ربنا يريد أن يأكل الدود الأعضاء أم أنها تحيي بشرا فقدوا الأمل في الحياة؟".

وشدد على ضرورة تفعيل قانون زراعة الأعضاء خلال الفترة الجارية، مؤكدا أن الكثير من شيوخ الإعلام في القنوات التي أغلقت، حولوا الإسلام من دين إلى مشروع عسكري.

وأوضح الكاتب والمفكر أن الثقافة كانت في عهد الدكتور ثروت عكاشة لها دور كبير في المجتمع، داعيا لإنشاء قناة ثقافية للتنوير.

المصدر: وسائل إعلام مصرية