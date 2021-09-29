تونس.. توقيف شخص بحوزته ''درون'' ومسدس وبدلة عسكرية

تمكنت قوات الأمن بجندوبة شمال غربي تونس من اعتقال تونسي مقيم بالخارج من أبناء ولاية جندوبة، وبحوزته سلاح ناري ومضبوطات أخرى.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن الاعتقال تم إثر عملية مداهمة منزل المشتبه به بأحواز مدينة جندوبة.

وأفادت بأنه وإثر إجراء تفتيش دقيق للمنزل تم حجز سلاح ناري أسود اللون من نوع Biretta وعدد 104 خراطيش صيد وبدلة عسكرية وطائرة بدون طيار (Drone) بجميع مكوناتها.

وأشارت إلى أنه تم حجز مصوغ من المعدن الأصفر و2 منظار ليلي ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ5 آلاف يورو بالإضافة إلى سيف تقليدي.

المصدر: وسائل إعلام تونسية