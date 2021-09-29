قطر.. إدراج 7 أشخاص وكيان إرهابي على قائمة العقوبات الوطنية

أدرجت النيابة العامة القطرية 7 أشخاصا وكيانا إرهابيا واحدا على قائمة العقوبات الوطنية في إطار مكافحة الإرهاب.

وأصدر النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي القرار رقم 91 لسنة 2021 بإدراج أشخاص وكيانات إرهابية على قائمة العقوبات الوطنية.

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وتضمن القرار إضافة 7 أشخاص وكيان واحد إلى القائمة الحالية المعتمدة في دولة قطر المدرج عليها الأشخاص والكيانات الداعمة للإرهاب.

ويأتي إصدار هذا القرار في ضوء التعاون مع الولايات المتحدة في إطار وفاء الدوحة بالتزاماتها وتكريسا لجهودها الحثيثة في مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتنفيذا للقوانين القطرية والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإرهابية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء، إن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة تتصل بحزب الله اللبناني.

وأضافت وزارة الخزانة أن الولايات المتحدة سلطت عقوبات تتعلق بحزب الله استهدفت مواطنين من قطر والسعودية والبحرين وفلسطينيين.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية