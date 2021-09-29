اتحاد المصريين بالسعودية يكشف عن فئة يمكنها العودة للمملكة بالطيران المباشر من مصر

كشف نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية عادل حنفي، أن العوائل المقيمين الذين يمتلكون إقامة في السعودية، يمكنهم العودة مباشرة إلى المملكة دون اللجوء إلى ترانزيت.

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وأوضح حنفي، في تصريحات خاصة لـ موقع القاهرة 24، أن شروط وخطوات عودة العوائل المقيمين للمملكة تمثلت في أنه لا بد أن يكون الزوج أو العائل حاصل على جرعتين تطعيم من المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه لا بد من تواجد الزوج مع الأسرة في مصر ومن ثم الصعود معهم على الطائرة، ويجب أن يكونوا حاصلين على الجرعات المعتمدة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عمل مسحة قبل مغادرة مصر بـ 72 ساعة، والحصول على شهادة معتمدة تؤكد الحصول على الجرعتين من اللقاح، بالإضافة إلى الخضوع إلى الحجر المنزلي لمدة خمسة أيام، فور وصولهم إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد عادل حنفي، أن العائل سيخضع في اليوم الخامس إلى عمل مسحة أخرى وإذا ثبتت سلبيتها، يتعامل المقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل طبيعي مع المجامع، مُشيرًا إلى أن الزيارات لا تشمل هذا القرار حتى الآن، من الممكن أن يصدر قرار خلال الأيام القليلة الماضية بالسماح لهم بذلك وبنفس الشروط.

المصدر: القاهرة 24