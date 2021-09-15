نظرة مصرية لقرار أردني بشأن المغادرين إلى السعودية

كشف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج عادل حنفي، تفاصيل وقف سياحة العبور للأردن بداية من اليوم الأربعاء.

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وأوضح أن القرار جاء لعقود العمل والتأشيرات الجديدة فقط القادمة للمملكة العربية السعودية، ولكن فيما يخص الإقامة والمرافقين والزيارات يسمح لها بالدخول.

وأضاف حنفي، أن هذا القرار جيد جدا من الأردن نظرا لأن العمالة المصرية كانت تذهب هناك وتفترش شوارع الأردن، ومنهم من لم يحصل على سكن ويوفر الأردن لهم مخيمات وهو ما وصفه بإهانة للمصريين.

وأوضح أن القرار سيؤثر في المغادرين للمملكة العربية السعودية وذهبوا للأردن لغرض الترانزيت، وأن الأردن من الدول ذي الأسعار الأرخص التي يتجه إليها المصريون للذهاب إلى السعودية.

وأكد أن الأعداد التي تخص الإقامة والمرافقين كبيرة، ولكن فيما يخص من كان يرغب في العمل داخل دولة الأردن ليست بأعداد كبيرة، موضحا أن الأردن حتى الآن لم يحدد كم سيستمر هذا الأمر من بعد تطبيقه، مُشيرًا إلى أن وزارة الآثار الأردنية أصدرت بيانين، واحدا أعلنت فيه أن الأمر سيُطبق من يوم 13، ومن ثم أعلنت بشكل نهائي أن الوقف سيكون بداية من يوم 15، لحين استقرار الوضع.

ولفت نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية إلى أن القرار جاء نتيجة حالة الإرباك والفوضى وعدم التزام شركات السياحة والسفر بالتعليمات الصادرة بشأن سياحة العبور، واستغلال بعض المكاتب لإدخال عمالة إلى الأردن، بالإضافة إلى استقدام بعض المكاتب السياحية العمالة ضمن هذا البرنامج، دون الالتزام بالتعليمات الناظمة لهذا النشاط.

المصدر: القاهرة 24