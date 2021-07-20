مصر تحذر مواطنيها قبل السفر للأردن

أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، صدور أمر من رئيس مجلس الوزراء الأردني يحظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق جرعات لقاح كورونا.

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وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في مصر: "التقرير الذي تلقاها الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف عن صدور أمر من رئيس مجلس الوزراء الأردني يحظر إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19، أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية".

ودعا الملحق العمالي طلعت السيد، جميع العمال المصريين بسرعة تلقي الجرعة الأولى على الأقل، وذلك لإمكانية تجديد تصاريح العمل المهنية وخاصة في ظل فترة تصويب وقوننة الأوضاع الحالية.

المصدر: الوطن