مشادّة كلامية بين الأسير زكريا الزبيدي وأحد الحراس الإسرائيليين (فيديو)

شهدت محكمة الناصرة اليوم الأربعاء مشادة كلامية بين الأسير الفلسطيني المعاد اعتقاله زكريا الزبيدي، وأحد الحراس الإسرائيليين خلال جلسة محاكمته عبر تقنية "الزوم".

ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر "فيسبوك" المواجهة التي حصلت، دون أن توضح سببها.

يذكر أن الزبيدي هو أحد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي مشدد الحراسة صباح يوم 6 سبتمبر 2021، إلا أنه أعيد اعتقاله ومعه الأسير محمد عارضة يوم 11 سبتمبر في قرية أم الغنم بينما كانا مختبئين في موقف للشاحنات.

المصدر: RT