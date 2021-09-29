تمديد توقيف أسرى جلبوع الستة المعاد اعتقالهم وخمسة آخرين

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن محكمة صلح الناصرة قررت تمديد توقيف الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين.

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وفي بيان لها، أشارت الهيئة إلى أن "ما تسمى "محكمة صلح الناصرة" قررت خلال جلستها المنعقدة اليوم، تمديد توقيف الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين لخمسة أيام، وذلك بذريعة استكمال التحقيق معهم وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال"، لافتة إلى أن "الجلسة عقدت عبر تطبيق "zoom"، بحضور طاقم دفاع من محامي هيئة الأسرى مكون من 7 محامين".

كما كشفت أن "الأسرى الذين جرى تمديد توقيفهم هم أسرى نفق الحرية، محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري"، مؤكدة أنه "تم تمديد توقيف 5 أسرى آخرين وهم محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات".

المصدر: RT





