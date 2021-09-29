الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم (صور)

أدت الحكومة الجديدة في الإمارات القسم بحضور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي محمد بن راشد.

إقرأ المزيد

وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر "تويتر": "شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد، نتطلع لدخول الخمسين عاما المقبلة بحراك تنموي أسرع وطموحات تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالميا".

شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد .. نتطلع لدخول الخمسين عاماً المقبلة بحراك تنموي أسرع وطموحات تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالمياً. pic.twitter.com/y962ZnwOyj — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 29, 2021

من جهته قال محمد بن راشد آل مكتوم: "شهدت اليوم مع أخي محمد بن زايد حفظه الله أداء القسم للتشكيل الوزاري الجديد بالحكومة الاتحادية .. منهجيتنا الجديدة واضحة .. حكومة أسرع في الإنجاز.. أقرب للميدان .. محور عملها الإنسان .. وطموحاتها أن تسبق نفسها .. وتسبق أمسها .. وتحقق أفضل حياة لشعبها".

#محمد_بن_راشد: شهدت اليوم مع أخي #محمد_بن_زايد حفظه الله أداء القسم للتشكيل الوزاري الجديد بالحكومة الاتحادية .. منهجيتنا الجديدة واضحة .. حكومة أسرع في الإنجاز.. أقرب للميدان .. محور عملها الإنسان .. وطموحاتها أن تسبق نفسها .. وتسبق أمسها .. وتحقق أفضل حياة لشعبها .. #وامpic.twitter.com/JFHSqPNDb4 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 29, 2021

المصدر: RT