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الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم (صور)

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الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم (صور)
Reuters
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أدت الحكومة الجديدة في الإمارات القسم بحضور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي محمد بن راشد.

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وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر "تويتر": "شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد، نتطلع لدخول الخمسين عاما المقبلة بحراك تنموي أسرع وطموحات تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالميا".

من جهته قال محمد بن راشد آل مكتوم: "شهدت اليوم مع أخي محمد بن زايد حفظه الله أداء القسم للتشكيل الوزاري الجديد بالحكومة الاتحادية .. منهجيتنا الجديدة واضحة .. حكومة أسرع في الإنجاز.. أقرب للميدان .. محور عملها الإنسان .. وطموحاتها أن تسبق نفسها .. وتسبق أمسها .. وتحقق أفضل حياة لشعبها".

المصدر: RT

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