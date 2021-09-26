رئيس الإمارات يصدر مرسوما جديدا بتعيين مستشار له

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مرسوما اتحاديا رقم 109 لسنة 2021 بتعيين أحمد جمعة الزعابي مستشارا لرئيس الدولة بدرجة وزير.

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ويحمل أحمد جمعة الزعابي الجنسية الإماراتية، ولمع اسمه في العديد من المناصب الإدارية والسياسية في الإمارات ويعتبر من أهم الرجال السياسيين في الإمارات.

المصدر: "وام"