الإمارات تعلن عن تعيينات جديدة في حكومتها

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد اليوم السبت، عن تعيينات جديدة في الحكومة، شملت وزيرين.

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وقال بن راشد إنه بتوجيهات من رئيس الدولة، وبعد التشاور مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، "تم اليوم تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول، وزير دولة في حكومة دولة الإمارات، كما تم تعيين خليفة سعيد سليمان رئيسا لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير".

#محمد_بن_راشد : بتوجيهات #رئيس_الدولة حفظه الله وبعد التشاور مع أخي #محمد_بن_زايد تم اليوم تعيين حمد مبارك الشامسي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبترول وزير دولة في حكومة دولة #الإمارات .. كل التوفيق للأخ حمد في مهامه الجديدة ..#وامpic.twitter.com/wbWvXh7T97 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 27, 2021

#محمد_بن_راشد : كما صدر اليوم أيضا مرسوم بتعيين الأخ خليفة سعيد سليمان رئيساً لمراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير .. الأخ خليفة عضو رئيسي في فريقي... وفقهم الله جميعاً لخدمة البلاد والعباد ..#وامpic.twitter.com/S9t0aaLl5r — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 27, 2021

وتمنى بن راشد التوفيق للوزيرين الجديدين بمهامهما.

المصدر: وام