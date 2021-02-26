السفير الإماراتي لدى إسرائيل يتسلم مهامه الأسبوع المقبل

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن السفير الإماراتي الأول لدى إسرائيل محمد آل خاجة، سيصل يوم الاثنين المقبل إلى تل أبيب لاستلام منصبه.

وقال مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون للموقع، إن آل خاجة سيقوم زيارة تستغرق خمسة أيام إلى إسرائيل وسيقدم يوم الثلاثاء المقبل أوراق اعتماده الى الرئيس رؤوفين ريفلين.

كما سيجري عددا من لقاءات التعارف مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ومسؤولين آخرين. وسيعمل مع "طاقم صغير" على الانتهاء من قضية تحديد موقع السفارة الجديد ومنزل السفير.

يذكر أن آل خاجة (40 عاما) شغل خلال السنوات الأخيرة منصب رئيس مكتب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وهو خبير اقتصادي وقبل انضمامه إلى وزارة الخارجية شغل عددا من المناصب في قطاع الأعمال.

المصدر: "i24news"