السفير الإماراتي لدى إسرائيل يغرد بالعبرية

أطلق السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة حسابه الرسمي في "تويتر" في إطار منصبه الجديد مغردا باللغة العبرية، حيث كتب أنه "يتوقع تقوية العلاقات" بين الإسرائيليين والإماراتيين.

وقال آل خاجة في التغريدة التي أطلقها بثلاث لغات هي الإنجليزية والعربية والعبرية: "أنا سعيد بإطلاق حسابي في تويتر كأول سفير لدولة الإمارات العربية في إسرائيل، وأتوقع تقوية العلاقات بين مواطني الدولتين من خلال زرع السلام، التفاهم والازدهار بين شعوبنا ومن أجل المنطقة كلها... "روخيم هبا يئيم" (أهلا وسهلا) بالعبرية".

אני שמח להשיק את חשבון הטוויטר שלי כשגרירה הראשון של איחוד האמירויות הערביות בישראל. אני מצפה לחזק את הקשרים בין אזרחי שתי המדינות על ידי טיפוח השלום, הבנה ושגשוג בקרב עמנו ולמען האיזור כולו. מרחאבה, ברוכים הבאים. — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) February 17, 2021

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدى آل خاجة اليمين الدستورية سفيرا لبلاده في إسرائيل في إطار مراسم رسمية في أبو ظبي بحضور حاكم دبي ورئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد.

وبحسب ما نقلته وكالة "وام" الإماراتية فإن محمد بن راشد، تمنى للسفير محمد الخاجة "التوفيق في مهمته والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وإسرائيل بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة".

المصدر: "i24news"