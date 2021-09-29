"الجهاد الإسلامي" ترد على تصريح" الحرس الثوري الإيراني" بأن "المقاومة في فلسطين هي للدفاع عن إيران"

قالت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إن "هدف تحالفها مع إيران هو مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولا يرتبط بأي أهداف أخرى".

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جاء ذلك بعد أن أشار أحد قادة الحرس الثوري الإيراني إلى أن "المقاومة في فلسطين (بما فيها حركة الجهاد الإسلامي)، هي للدفاع عن الجمهورية الإسلامية".

وفي تصريح صحفي لها، قالت الجهاد: "نؤكد على تحالفنا مع إيران في مواجهة الكيان الصهيوني واحتلاله لفلسطين، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني موجودة منذ تأسيس المشروع الصهيوني واحتلاله لفلسطين، وليست مرتبطة بأي هدف آخر".

وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي" أن "المقاومة، بما فيها إيران، تقف موضوعيا في جبهة واحدة ضد العدو الصهيوني وحلفائه".

المصدر: موقع حركة "الجهاد الإسلامي"