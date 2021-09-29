البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عن ناشطين مصريين

طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما.

إقرأ المزيد

وقالت رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد: "يجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري عن علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، ولا يجوز أبدا اعتقال النشطاء السلميين لممارستهم حقوقهم".

🆕 Statement by @EP_HumanRights Chair @Mariearenaps: "Egyptian authorities 🇪🇬 must immediately release Alaa Abd El-Fattah and Mohamed El-Baqer and all charges against them must be dropped. Peaceful activists must never be detained for exercising their rights." 🇪🇺 — DROI Committee Press (@EP_HumanRights) September 28, 2021

وقالت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، مدير مركز "عدالة للحقوق والحريات"، إنه "يكمل الأربعاء، عامين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة حبس ويستوجب إطلاق السراح".

وظهرت نعمة هشام في مقطع فيديو على حسابها في "فيسبوك"بهذه المناسبة، وقالت: "بكرة أخر يوم في مدة الحبس الاحتياطي، والمفروض ألاقي محمد جنبي، الموضوع بقى صعب جدا".

وأضافت نعمة هشام: "كل أحلامي وطموحاتي اختزلت في أني نفسي محمد يخرج، مش عايزة حاجة في الدنيا غير أن محمد يطلع، كفاية كدة".

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لعلاء عبد الفتاح ومحمد باقر عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية.

المصدر: RT