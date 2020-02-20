مصر.. حبس نشطاء سياسيين بعد قرار إخلاء سبيلهم

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات في القاهرة، قبول استئناف النيابة العامة، وإلغاء قرار إخلاء سبيل 3 نشطاء سياسيين وهم ‎علاء عبد الفتاح والمحامي ‎محمد الباقر وحامد صديق.

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وقررت المحكمة حبسهم لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن تقدمت نيابة أمن الدولة العليا باستئناف على قرار المحكمة.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لعلاء عبد الفتاح ومحمد باقر عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية.

من جانب آخر، اتهمت علا القرضاوي، بالانضمام إلى جماعة أسست خلافا للقانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل وقيادة جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT