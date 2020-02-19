مصر.. السلطات تفرج عن ابنة القرضاوي وعلاء عبد الفتاح

قضت محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل كل من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد باقر، وعلا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي.

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وتقدمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر باستئناف على قرار المحكمة، من المقرر أن تنظر فيه المحكمة المعنية غدا، والبت في قبوله وتجديد حبسهم 45 يوما إضافية، أو رد الاستئناف وتثبيت إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لعلاء عبد الفتاح ومحمد باقر عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية.

واتهمت علا القرضاوي، بالانضمام إلى جماعة أسست خلافا للقانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل وقيادة جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية