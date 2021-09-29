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موقع "هسبريس": التعاون العسكري يعزز علاقات المغرب والإمارات

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التقى المفتش العام للقوات المغربية الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق يوم الثلاثاء في الإمارات، وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي.

ووصف الفاروق خلال اللقاء العلاقات بين البلدين بالعميقة والمتجذرة، مشيدا بالأدوار الرائدة التي تضطلع بها الإمارات في المنطقة والإقليم ودعمها ومساندتها للممكلة المغربية في مختلف المجالات.

كما نوه الجنرال بلخير بمبادرات الإمارات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية لدعم جهود المؤسسات في كافة البلدان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وأكد حرص المملكة على تعزيز علاقاتها الأخوية مع الإمارات.

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من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي على متانة وعمق وتميز العلاقات مع المملكة المغربية القائمة على البعد التاريخي والمصالح الأخوية المتبادلة والشراكات العسكرية والاقتصادية والتنموية التي تخدم التنمية الشاملة في البلدين، فضلا عن تعاونهما في القضايا التي تهم المنطقة العربية.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي

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