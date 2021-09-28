مراسلنا: اشتباكات بين قوتين من الشرطة والحشد الشعبي جنوبي العراق (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re2a
أفاد مراسل RT في العراق الثلاثاء باندلاع اشتباكات بين قوتين من الشرطة العراقية والحشد الشعبي جنوب البلاد.
وأوضح مراسلنا أن الاشتباكات اندلعت في محافظة كربلاء وتسببت بجرح أربعة عناصر من الشرطة.
وأضاف نقلا عن مصادر في كربلاء، أن الاشتباكات اندلعت بعد محاولة سيارة تابعة للحشد اجتياز حاجز أمني للفوج التكتيكي في شرطة المحافظة.
وأشار إلى أن الفوج التكتيكي منع السيارة من المرور إلا بعد الحصول على نداء من أمن الحشد، وبعد مشادة كلامية تطورت لاشتباك بالسلاح.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.