السفير الروسي يؤكد رغبة موسكو بمتابعة الاستثمار في لبنان

أعرب السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف خلال لقائه وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، عن "رغبة الشركات الروسية بمتابعة الاستثمار في لبنان بحزمة مشاريع قدمت في هذا الإطار".

من جهته، أكد فياض الذي التقى السفير على رأس وفد في زيارة بروتوكولية للتعارف، "أهمية التعاون بين البلدين في ظل الوضع القائم وحاجات لبنان الملحة في هذه القطاعات الحيوية".

وجرى خلال اللقاء في مكتب فياض التطرق إلى العلاقات الثنائية بين روسيا ولبنان لاسيما في مجال الطاقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام