للمرة الثانية.. هجوم مسلح يستهدف شاحنات قادمة من المغرب شمال مالي (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام مغربية يوم الثلاثاء بأن اعتداء مسلحا استهدف صباح اليوم عددا من الشاحنات القادمة من المغرب على طريق سيبالبوغو وكوالا في شمال مالي.

وقالت وسائل الإعلام المغربية إن سفارة المغرب في بماكو أكدت أنه لا يوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الاعتداء.

وتسبب الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون في إغلاق مؤقت لهذا الطريق الذي يعد شريانا هاما للنقل في منطقة غرب إفريقيا.

هجوم جديد في #مالي على شاحنات من جنسيات مختلفة على طريق سيبالبوغو، وكوالا في شمال مالي.

والسفارة المغربية ببماكو تؤكد عدم وجود أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الاعتداء الذي وقع اليوم الثلاثاء. pic.twitter.com/8wykTZerMs — العاصمة (@Rabat8R) September 28, 2021

هجوم جديد في #مالي على شاحنات من جنسيات مختلفة على طريق سيبالبوغو، وكوالا في شمال مالي.

والسفارة المغربية ببماكو تؤكد عدم وجود أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الاعتداء الذي وقع اليوم الثلاثاء. pic.twitter.com/8wykTZerMs — العاصمة (@Rabat8R) September 28, 2021

يذكر أن سائقين مغربيين كانا قد قتلا وأصيب آخر بجروح ونجا سائق رابع إثر إطلاق نار نفذته جماعة مسلحة بمالي استهدفت بشكل مباشر السائقين المغاربة أثناء نقلهم أسماك في شاحنات كبيرة يتم تصديرها من المغرب إلى دول إفريقية.

وقال موقع لـ"Le360" المغربي حينها أن الحادث وقع بمنطقة تقع بين دياما وديدني بمالي.

وأظهر مقطع فيديو على يوتيوب آثار الهجوم الدموي على الشاحنات.

المصدر: وسائل إعلام مغربية