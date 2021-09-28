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للمرة الثانية.. هجوم مسلح يستهدف شاحنات قادمة من المغرب شمال مالي (صور + فيديو)

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للمرة الثانية.. هجوم مسلح يستهدف شاحنات قادمة من المغرب شمال مالي (صور + فيديو)
RT / Youtube
هجوم مسلح يستهدف شاحنات قادمة من المغرب شمال مالي
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أفادت وسائل إعلام مغربية يوم الثلاثاء بأن اعتداء مسلحا استهدف صباح اليوم عددا من الشاحنات القادمة من المغرب على طريق سيبالبوغو وكوالا في شمال مالي.

وقالت وسائل الإعلام المغربية إن سفارة المغرب في بماكو أكدت أنه لا يوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الاعتداء.

وتسبب الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون في إغلاق مؤقت لهذا الطريق الذي يعد شريانا هاما للنقل في منطقة غرب إفريقيا.

يذكر أن سائقين مغربيين كانا قد قتلا وأصيب آخر بجروح ونجا سائق رابع إثر إطلاق نار نفذته جماعة مسلحة بمالي استهدفت بشكل مباشر السائقين المغاربة أثناء نقلهم أسماك في شاحنات كبيرة يتم تصديرها من المغرب إلى دول إفريقية.

وقال موقع لـ"Le360" المغربي حينها أن الحادث وقع بمنطقة تقع بين دياما وديدني بمالي.

وأظهر مقطع فيديو على يوتيوب آثار الهجوم الدموي على الشاحنات.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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