العراق.. القبض على عصابة تزيف بطاقات تلقيح ضد فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق، سامان البرزنجي، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة تزيف بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "أفراد هذه العصابة احتالوا على الناس وتقاضوا منهم مبالغ مالية مقابل إصدار البطاقة المزيفة، والتحقيقات ما تزال جارية معهم".

وأضاف، أن "أي شخص يتم ضبط بطاقة تلقيح مزيفة بحوزته في مطارات دول الخارج فإنه سيتعرض للمساءلة مباشرة".

وأشار البرزنجي إلى عدم وجود إمكانية لتزييف بطاقة التلقيح "لأنها تحمل رقما سريا دوليا تم تصنيعه بشكل عصري".

المصدر: RT