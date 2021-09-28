سوريا.. قتلى وجرحى جراء انفجارين في مدينة جرابلس (صور)
أفاد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" بمقتل اثنين وإصابة نحو 18 شخصا جراء انفجار قرب المجلس المحلي وآخر قرب أحد المطاعم في المدينة.
هذا وأشارت وكالة "سانا" إلى "إصابة عدد من المدنيين بجروح جراء انفجارين مزدوجين بعبوتين ناسفتين في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي"، لافتة إلى أن "الانفجارين أسفرا عن إصابة عدد من المسلحين الموالين لتركيا".
ونقلت "سانا" عن مصادر محلية من المدينة قولها إن "انفجارين مزدوجين بعبوتين ناسفتين، إحداهما مزروعة بدراجة نارية قرب مجمع أبو عمر كوشان طريق النهر، وقعا في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، وإن الانفجارين تسببا بإصابة عدد من المدنيين بجروح تصادف وجودهم في المكان، إضافة إلى إصابة عدد من المسلحين الموالين لتركيا، الذين استقدموا تعزيزات إلى المكان وطوقوا محيط الانفجار".
المصدر: "سانا" + RT
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