شاهد.. تعرض مكتب قناة "روداو" الكردية في القامشلي السورية لحريق بالمولوتوف

تعرض مكتب قناة "روداو" الكردية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا لحريق إثر رشق مجهولين له بزجاجات المولوتوف الحارقة، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وأفاد مراسلنا بأن مجهولين أقدموا على إلقاء زجاجة حارقة على مكتب التلفزيون في شارع السياحي بمدينة القامشلي، واقتصرت الأضرار على الماديات.

يذكر أن القناة تبث من إقليم كردستان العراق.

المصدر: RT