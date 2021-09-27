اليمن.. احتجاجات غاضبة في تعز تنديدا بالفساد واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية (صور + فيديو)

شهدت مدينة تعز اليمنية احتجاجات كانت الأعنف ​​​​​​منذ أسبوعين ضد الحكومة، وللتنديد بالفساد واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع الأسعار.

وقالت مصادر محلية في مدينة تعز إن المحتجين خرجوا اليوم إلى شوارع مدينة تعز وهتفوا بشعارات ضد الحكومة وقيادة محافظة تعز.

وأشارت إلى أن المحتجين أغلقوا عدة شوارع رئيسية وفرعية في المدينة أبرزها شارع جمال وادي القاضي وحوض الأشراف والثورة ودوار سنان ومنعوا حركة المرور في تلك الشوارع بعد إضرام النار في إطارات مطاطية.

وأفاد مراسل RT بأن قوات الأمن أعادت فتح الشوارع عقب إغلاقها من قبل المحتجين وصرح بأن شابا من المحتجين أصيب إصابة حرجة إثر طلق ناري استقر بصدره أثناء الاحتجاجات.

وأوضح أن الاحتجاجات الغاضبة متواصلة بتعز، مشيرا إلى أن المتظاهرين مزقوا صورة للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز التزامها التام بحماية التظاهر السلمي، واحترام حرية التعبير، محذرة من استغلال صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة في تحريض الناس للتخريب والمساس بالمحلات التجارية وقطع الطرقات ونشر الفوضى في المدينة.

وحذرت اللجنة الأمنية من أي استغلال لأوجاع المواطنين والنفاذ من خلال الاحتجاجات للتخريب وحرفها عن مسارها السلمي والحضاري خدمة لأعداء تعز واليمن وللأجندة الفوضوية التي ما فتئت تتربص بالمدينة جراء مواقفها الوطنية المشهودة، وصمودها منذ ما يزيد عن سبع سنوات.

وشددت اللجنة على أنها لن تتهاون أبدا وسوف تضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للإخلال بالنظام العام، والتخريب، وإثارة الفوضى، أو ارتكاب ممارسات تضر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية