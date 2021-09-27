الأردن يعيد فتح معبر جابر مع سوريا

قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية ‏‏(مركز حدود جابر) اعتبارا من صباح يوم الأربعاء المقبل، حسبما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وذكر بيان صدر عن الوزارة أن تنفيذ القرار سيتم "وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين".

وبحسب الوزارة فإن القرار "يأتي لغايات تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة"، ووفق توجيهات من رئيس وزراء المملكة بشر الخصاونة أعطاها خلال زيارته ‏المركز المذكور في 8 يوليو الماضي.

وكانت السلطات الأردنية أغلقت أواخر يوليو معبر جابر مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب. فيما أوضح مصدر بوزارة داخلية المملكة أن الإجراء تم "نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري".

إقرأ المزيد

وفي 8 أغسطس أفادت وسائل إعلام أردنية بأن السلطات في معبر جابر سمحت بدخول سائقي الشاحنات السوريين واللبنانيين العالقين على المعبر إلى الأراضي الأردنية.

المصدر: RT