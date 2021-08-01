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الأردن يسمح بدخول سائقين عالقين على معبر جابر مع سوريا

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الأردن يسمح بدخول سائقين عالقين على معبر جابر مع سوريا
Reuters Muhammad Hamed
معبر جابر الأدرني على الحدود مع سوريا
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أفاد موقع "خبرني" الأردني بأن السلطات في معبر جابر الحدودي مع سوريا، سمحت عصر اليوم الأحد بدخول سائقي الشاحنات السوريين واللبنانيين العالقين على المعبر إلى الأراضي الأردنية.

وفي وقت سابق أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الأردنية لوكالة الأنباء الرسمية "بترا" أنه "سيتم إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا مؤقتا أمام حركة البضائع والركاب نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري".

وأضاف أنه "سيتم إعادة فتح المعبر حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع بالأردن، ضيف الله أبو عاقولة إن التعطل في المعبر الحدودي كان بسبب الوضع الأمني لدى الجاب السوري.

وأضاف: "الأردن لا يريد المجازفة بأرواح ابناءه وفتح الحدود إلا بعد استقرار الوضع بسوريا"، مشيرا إلى أن "الأمور في المعبر ليست واضحة إلى الآن".

المصدر: "خبرني"

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