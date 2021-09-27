بغداد تبدأ بمنح جوازات مرور للعراقيين العالقين على الحدود الليتوانية البيلاروسية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، المباشرة بمنح جوازات لمواطنيها المهاجرين العالقين على الحدود الليتوانية البيلاروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "الوزارة استجابت لمناشدات عدد من المهاجرين العراقيين العالقين هناك".

وأضاف، أن "سفارة العراق في بولندا أرسلت وفدا قنصليا إلى الحدود المشتركة بين ليتوانيا وبيلاروسيا لمنح جوازات المرور للمواطنين الراغبين بالعودة الطوعية، والاطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومعرفة متطلباتهم الإنسانية".

وواجهت ليتوانيا في يونيو الماضي أزمة هجرة حادة بسبب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من بيلاروس المجاورة.

يشار إلى أن أكثر من 4 آلاف منهم تم ضبطهم على الحدود بين البلدين منذ بداية العام الجاري، ما يمثل 50 ضعفا من عدد المهاجرين الذين ضبطوا على الحدود البيلاروسية الليتوانية في العام الماضي.

المصدر: RT