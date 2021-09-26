وزير الخارجية المصري: حديث إثيوبيا لا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الحديث الإثيوبي حول سد النهضة مليء بالمراوغة وعدم المصداقية ولا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق.

وفي تصريح لقناة "صدى البلد"، قال شكري إن "لقاءه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شهد مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية".

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وأضاف أن "اللقاء شهد التشاور حول تطورات ليبيا وطرح آخر مستجدات سد النهضة بعد صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن وتناول اللقاء ملفي سوريا واليمن".

وأكد أنه "تم طرح رؤية مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيده على أهمية العمل المشترك والحديث عن القضايا الإقليمية".

وأوضح أن "اللقاء مع غوتيريش ساده التفاهم بشأن موقف مصر بالنسبة للسد الإثيوبي، وأن مجلس الأمن أكد أهمية التوصل إلى حل ملزم بشأن قضية السد".

وتابع: "الحديث الإثيوبي كله مراوغة وعدم مصداقية ولا يبشر بوجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق".

المصدر: "المصري اليوم"