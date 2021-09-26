ليبيا.. القبض على شبكة تهريب تسببت بموت 6 مهاجرين عطشا

أعلن مكتب النائب العام الليبي يوم الأحد ضبط شبكة تهريب مسؤولة عن موت ستة مهاجرين عطشا من 28 تاهوا في الصحراء بعد أن نقلتهم الشبكة من السودان إلى ليبيا.

وأظهرت التحقيقات أن جماعة منظمة نقلت 28 مهاجرا من السودان إلى الداخل الليبي مقابل مبالغ مالية، ثم تخلت عن 14 منهم وسط الصحراء دون زاد أو وسائل تساعدهم على العبور، ما تسبب في موت 6 منهم بينما تاه البقية في الصحراء.

وأشار البيان إلى القبض على عناصر شبكة تهريب المهاجرين في الداخل وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية لارتكابهم فعل نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل، وما ترتب عليه من وفاة عدد منهم.

المصدر: صحيفة "الوسط" الليبية