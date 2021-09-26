وزير سعودي: تعرضت لحادث سير "مخيف" مع والدتي في إيطاليا

كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان عن إصابته ووالدته بجروح، إثر حادث سير "مخيف" في مدينة ميلانو الإيطالية.

وكتب الوزير في تغريدة: "أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع".

وأضاف: "الحادث أصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم قدر الله وما شاء فعل".

أود ان اتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغاليةبعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع والذي اصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف انحاء الجسم قدر الله وما شاء فعل#الموت حق — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) September 26, 2021

المصدر: RT