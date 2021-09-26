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وزير سعودي: تعرضت لحادث سير "مخيف" مع والدتي في إيطاليا

أخبار العالم العربي

وزير سعودي: تعرضت لحادث سير
وزير الدولة للشؤون الإفريقية في السعودية أحمد قطان
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كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان عن إصابته ووالدته بجروح، إثر حادث سير "مخيف" في مدينة ميلانو الإيطالية.

وكتب الوزير في تغريدة: "أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع".

وأضاف: "الحادث أصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم قدر الله وما شاء فعل".

المصدر: RT

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