مسؤول فلسطيني: غزة ستباشر إعادة بناء المنازل التي تعرضت للدمار بالقصف الإسرائيلي

قال مسؤول فلسطيني إن عملية إعادة بناء المنازل التي تعرضت للدمار أو لحقتها الأضرار بغزة أثناء المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و"حماس"، ستبدأ مطلع أكتوبر بمساعدة قطر.

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وأضاف ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة إن "المرحلة الأولى ستشمل إعادة بناء حوالي 1800 منزل من التي دمرت أو لحقت بها أضرار".

وقال: "إسرائيل رفعت بعض القيود على دخول حديد التسليح والإسمنت إلى القطاع خلال الأيام الماضية وبدأت مصر الأسبوع الماضي في إصلاح الطريق الساحلي الرئيسي في غزة ضمن خطة أوسع لإصلاح البنية التحتية في القطاع".

وأعلنت الحكومة التي تديرها حركة "حماس" في غزة أن الضربات الجوية الإسرائيلية دمرت نحو 2200 منزل في القطاع خلال القتال الذي استمر 11 يوما، وألحقت أضرارا بـ37 ألف منزل.

ويقدر مسؤولون في غزة أن تصل كلفة إعادة إعمار المنازل والبنية التحتية التي تضررت في قتال مايو إلى 479 مليون دولار، حيث تعهدت كل من قطر ومصر بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 250 شخصا، منهم 66 طفلا، قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.

وأعلنت تل أبيب أن 13 شخصا بينهم طفلان قتلوا في إسرائيل جراء الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

المصدر: رويترز