تونس.. وقفة احتجاجية على الإجراءات الاستثنائية والقرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد

أفادت قناة "نسمة" التونسية بأن عددا كبيرا من المواطنين تجمعوا أمام المسرح البلدي بالعاصمة واحتجوا على الإجراءات الاستثنائية والقرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد.

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وبحسب "نسمة"، فإن هذه "الوقفة الاحتجاجية جاءت للتعبير عن رفض الإجراءات الاستثنائية والقرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد منذ يوم 25 يوليو، 2021، والتي يصفها معارضوها بالانقلاب والخرق الخطير لدستور البلاد".

وكان قيس سعيد قد أعلن تمديد تعليق عمل البرلمان وفرض إجراءات استثنائية جديدة تسمح له بالاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية، فيما اعتبر معارضوه هذه الخطوة "إلغاء للدستور".

وقالت الرئاسة التونسية إن "سعيد سيشكل لجنة لإدخال تعديلات على النظام السياسي في تونس وإنه سيواصل تعليق عمل البرلمان إثر القرارات التي أعلنها في 25 يوليو الماضي".

المصدر: "نسمة"