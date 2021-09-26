بينيت يقول إن العملية في الضفة موجهة ضد عناصر لـ"حماس" والجيش الإسرائيلي يؤكد قتله 4 فلسطينيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن العملية الأمنية التي أجرتها قواته في الضفة الغربية الليلة الماضية كانت موجهة ضد عناصر في حركة "حماس".

وقال بينيت الذي يتواجد الآن في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تصريح منشور اليوم الأحد على صفحة مكتبه في "فيسبوك"، إن عناصر "حماس" هؤلاء كانوا "يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة"، مضيفا: "لقد عمل الجنود والقادة كما يتوقع منهم فهم سعوا إلى مواجهة الإرهابيين ونحن ندعمهم دعما كاملا".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت أطلع على حيثيات الأحداث التي جرت في الضفة الليلة الماضية.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أربعة "مسلحين فلسطينيين" على الأقل في خمسة حوادث اشتباك وقعت فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة، على خلفية حملة اعتقالات واسعة شنها في المنطقة ضد "عناصر لحماس"، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية هذه الحصيلة.

المصدر: RT + "مكان"