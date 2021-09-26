سقوط قتلى فلسطينيين وسط اشتباكات وانفجارات في الضفة الغربية

بدأت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات ببلدتي بدو وبيت عنان غرب رام الله، ما أدى إلى اشتباكات مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى اقتحامات واشتباكات في برقين غرب جنين.

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هذا ووردت أنباء عن قتلى في صفوف الفلسطينيين وإصابات، بينما لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وتضارب كبير في المصادر العبرية سيما وأن الحدثين في مكانين منفصلين.

كما أكدت مصادر محلية في برقين غرب جنين أن الجيش الإسرائيلي حاصر منزلا في البلد ووقع اشتباك مسلح.

وسمعت أصوات انفجارات قرب منزل زراعي والجيش يطوق المنطقة.

المصدر: RT