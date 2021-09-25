الكويت.. اهتزاز سائق شاحنة يكشف عن عملية لتهريب الهيرويين والشبو

ضبط رجال الجمرك في منفذ النويصيب بمحافظة الأحمدي الكويتية الحدودي مع السعودية، رجلا هنديا حاول إدخال 1000غ من الهرويين وكمية من الشبو.

وقال مصدر جمركي لصحيفة "الراي" الكويتية إن الرجل قدم من دولة خليجية على متن شاحنة محملة بالحديد.

وأضاف أن سائق الشاحنة وعند وصوله إلى التفتيش الجمركي في منفذ النويصيب أثار الشكوك لعدم توازنه، حيث اتضح أنه بحالة غير طبيعية مما استدعى التدقيق على تفتيش الحمولة.

وصرح بأن عملية التفتيش كشفت عن وجود 1 كغ من الهرويين وكمية من مادة الشبو مخبأة بطريقة مبتكرة في كابينة القيادة.

وتابع المصدر أنه تم استدعاء الإسعاف للمتهم وتسليمه للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية