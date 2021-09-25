اليمن.. نجاة مستشار وزير الداخلية من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

نجا مستشار وزير الداخلية اليمني العميد بجاش الأغبري من محاولة اغتيال باستهداف سيارته بعبوة ناسفة شمال محافظة لحج.

ونقلت صحيفة "عدن الغد" اليمنية عن مصدر قوله إن سيارة الأغبري تعرضت لانفجار في محاولة اغتيال فاشلة.

وأفادت الصحيفة بأن الانفجار وقع يوم السبت بين مصنع الحديد والرجاع وأن السيارة احترقت بالكامل دون وقوع أضرار بشرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيارة انفجرت من الأمام ونزل منها السائق ومن معه، مضيفة أن 4 انفجارات أعقبت الإنفجار الأول.

المصدر: صحيفة "عدن الغد" اليمنية