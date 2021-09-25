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مراسلنا: إصابة 40 إيرانيا بسبب التدافع خلال محاولتهم الدخول إلى العراق

أخبار العالم العربي

مراسلنا: إصابة 40 إيرانيا بسبب التدافع خلال محاولتهم الدخول إلى العراق
Reuters
معبر حدودي بين العراق وإيران- أرشيف
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أفاد مراسلنا في العراق، السبت، بإصابة نحو 40 إيرانيا خلال محاولتهم الدخول إلى العراق لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين المقرر انطلاقها الإثنين.

وذكر مراسلنا، أن المئات من الإيرانيين تدافعوا مع القوات العراقية التي منعتهم من الدخول إلى العراق في منفذ زرباطية الحدودي، مما أدى إلى إصابة نحو 40 منهم بجروح واختناقات.

وأضاف، أن هناك معلومات تشير إلى وجود وفيات، لكن لم يتم التأكد منها حتى اللحظة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أفاد مراسلنا بتواجد المئات من الزائرين الإيرانيين على الحدود مع العراق في انتظار قرار السلطات العراقية لإدخالهم.

المصدر: RT

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