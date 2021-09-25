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شكري يلتقي وفد اللجنة اليهودية الأمريكية بنيويورك

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شكري يلتقي وفد اللجنة اليهودية الأمريكية بنيويورك
twitter/MfaEgypt
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استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية في إطار زيارة يجريها الوفد لمصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن شكري أكد "خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وأشاد بما تحقق في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة".

كما أعرب شكري "عن تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية".

كما استعرض جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف التي تبذلها مصر على التوازي مع جهودها نحو البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، بما يصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد شكري على دعم مصر "لكافة الجهود الهادفة إلى حلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، وذلك بما يمهد الطريق وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

من جانبه، أعرب وفد اللجنة اليهودية الأمريكية عن تقدير اللجنة لمجمل جهود مصر ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيدا "بمستوى التنسيق والتشاور المتواصل مع القاهرة".

كما أشاد الوفد "بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود على صعيد التراث اليهودي في مصر وحرصها على رعاية الآثار اليهودية المصرية والحفاظ عليها".

المصدر: "الأهرام"

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