شكري يلتقي وفد اللجنة اليهودية الأمريكية بنيويورك

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية في إطار زيارة يجريها الوفد لمصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إن شكري أكد "خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وأشاد بما تحقق في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة".

كما أعرب شكري "عن تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية".

الوزير #شكري يلتقي وفداً من اللجنة اليهودية الأمريكية، ويؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة... ويستعرض رؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، وتحركها الدوؤب لإحياء مسار السلام سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. @AJCGlobalpic.twitter.com/cL3sjVm64b — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 25, 2021

كما استعرض جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف التي تبذلها مصر على التوازي مع جهودها نحو البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، بما يصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد شكري على دعم مصر "لكافة الجهود الهادفة إلى حلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، وذلك بما يمهد الطريق وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

من جانبه، أعرب وفد اللجنة اليهودية الأمريكية عن تقدير اللجنة لمجمل جهود مصر ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيدا "بمستوى التنسيق والتشاور المتواصل مع القاهرة".

كما أشاد الوفد "بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود على صعيد التراث اليهودي في مصر وحرصها على رعاية الآثار اليهودية المصرية والحفاظ عليها".

المصدر: "الأهرام"