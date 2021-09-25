السعودية.. اعتقال مقيم مصري تحرش بالنساء في جدة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن توقيف مقيم مصري، إثر تحرشه بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة.

وقالت الشرطة إن "المتابعة الأمنية مكنت من القبض على المقيم المتحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة".

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على مقيم تحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بـ #جدة

..تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة pic.twitter.com/3fXL8AXjHV — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 25, 2021

ولفت البيان المنشور على الحساب الرسمي للأمن العام السعودي، إلى أن المقيم المتحرش في العقد الرابع من عمره.

شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على مقيم مصري تحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بجدة pic.twitter.com/F7pO1187qa — الأمن العام (@security_gov) September 25, 2021

المصدر: RT