السعودية.. اعتقال مقيم مصري تحرش بالنساء في جدة
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن توقيف مقيم مصري، إثر تحرشه بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة.
وقالت الشرطة إن "المتابعة الأمنية مكنت من القبض على المقيم المتحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة".
#شرطة_منطقة_مكة:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 25, 2021
القبض على مقيم تحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بـ #جدة
..تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة pic.twitter.com/3fXL8AXjHV
ولفت البيان المنشور على الحساب الرسمي للأمن العام السعودي، إلى أن المقيم المتحرش في العقد الرابع من عمره.
شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على مقيم مصري تحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بجدة pic.twitter.com/F7pO1187qa— الأمن العام (@security_gov) September 25, 2021
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.