حمدوك: نرفض أي إجراء أحادي ونؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رفض الخرطوم لأي إجراء أوحادي بخصوص سد النهضة، مؤكدا على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وصرح حمدوك في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الأطراف عجزت خلال جولات المفاوضات في الوصول إلى اتفاق بسبب التعنت رغم الجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أنه من الضروري التوصل لاتفاق ملزم لتجنيب السودان الأضرار المحتملة التي تهدد سبل ووسائل عيش نصف سكان السودان.

وأفاد بأن بلاده تكبدت العديد من الخسائر إبان الملئ الأحادي الأول والثاني للسد رغم الإجراءات الإحترازية المكلفة لتفادي الأضرار.

وأكد حمدوك أن الخرطوم مستعدة لاستئناف المشاركة في أي مبادرة والتحرك السلمي يوصل الأطراف إلى اتفاق يلبي مصالح الجميع.

وقال رئيس الوزراء السوداني إنهم يدعمون التوصل لاتفاق ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا.

المصدر: RT