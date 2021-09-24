لافروف يبحث المبادرة الروسية لأمن منطقة الخليج مع مجلس التعاون الخليجي

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفد "ترويكا" مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد أن الجانبين "بحثا مجمل المسائل المتعلقة بالتطوير اللاحق لعلاقات روسيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك عقد جلسة جديدة للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية".

وأكد لافروف أن "علاقات روسيا المتعدد الأوجه مع أعضاء هذه المنظمة ستواصل تطورها الناجح بما فيه خير لشعوب بلداننا".

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وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الجانبين "تبادلا الآراء حول القضايا الآنية لمنطقة الشرق الأوسط وكذلك بشأن المبادرة الروسية المحدثة لضمان الأمن المشترك في منطقة الخليج".

وجرى التأكيد على "أهمية تعزيز التنسيق بين روسيا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من أجل استقرار الوضع ومنع التصعيد في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية".

المصدر: RT