علاء مبارك يعلق على "الخلاف" بين عائلته والمشير طنطاوي

علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على ما يشاع عن خلاف بين أسرة الرئيس الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي الذي توفي مؤخرا.

ورد علاء مبارك على تغريدة الإعلامي جابر القرموطي الذي نشر مقطع فيديو على "تويتر" تحدث فيه عن قراءته مقالا تحدث عن خلاف بين أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والراحل المشير حسين طنطاوي، استند لغياب علاء مبارك عن عزاء الأخير.

ورد علاء مبارك قائلا: "كلام هبل وهري مالوش أي ستين لزمة".

وكان جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حرص على المشاركة في العزاء إلى جانب زكريا عزمي مدير مكتب الرئيس الأسبق، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.

حقيقة الخلاف بين أسرة الرئيس مبارك والمشير طنطاوي ....صحافة الخميس ٢٣ سبتمبر .... pic.twitter.com/mqbe4ulwz9 — جابر القرموطى (@gaberelkarmouty) September 23, 2021

كما توافد عدد من مسؤولي الدولة والشخصيات البارزة على مسجد المشير في التجمع الخامس للمشاركة في عزاء أسرة المشير طنطاوي، الذي رحل عن عمر يناهز الـ86 عاما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية