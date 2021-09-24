السودان.. محطة القويسي بالدندر تسجل منسوبا أعلى من معدل الفيضان

سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية 455 مليون متر مكعب أقل من معدل الفيضان، فيما سجل منسوب النيل الأبيص 140 مليون متر مكعب.

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وأوضح البيان اليومي للجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الجمعة، أن المحطة الوحيدة التي سجلت منسوبا حرجا هي محطة القويسي بنهر الدندر 14.18 مترا أعلى من منسوب الفيضان 13.50 م بـ 68 سم.

وانخفض التصريف خلف خزان جبل أولياء إلى 122 مليون متر مكعب مقابل 124 مليون متر مكعب ليوم أمس، بينما انخفض التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 74 مليون متر مكعب مقابل 77 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفض التصريف أيضا في مروي إلى 480 مليون متر مكعب مقابل 489 مليون متر مكعب ليوم أمس.

وأوضح التقرير فيما يتعلق بالتنبؤ بمستويات المياه في القطاعات أن جميع القطاعات تشهد استقرارا.

ونبهت اللجنة في تقريرها أن على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة مؤكدة استمرار التخزين في جميع الخزانات.

المصدر: "سونا"