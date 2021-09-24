الحرس الثوري: من بدأ الحرب في اليمن يتوسل إيران للخروج من الأزمة

قال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني علي فدوي إن طهران تلقت مناشدات من أطراف مناهضة لجماعة الحوثيين في الأزمة اليمنية، للتدخل لتسوية النزاع معهم.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن فدوي أن اليمن يمثل "خير مثال على أن أي مكان انتشر فيه عبق الثورة تغير وتطور"، وأن "كل الدول العربية" غير قادرة على إقامة معرض مماثل لما نظمه الحوثيون لإنجازاتهم في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتابع: "اليوم من بدأ حرب اليمن يتوسل إلينا للخروج من الأزمة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المحادثات المباشرة الجارية بين بلاده والسعودية "بناءة"، وأن طهران قدمت "اقتراحات" لإحلال السلام في اليمن.

المصدر: "تسنيم"