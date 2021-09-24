وزير خارجية إيران: محادثاتنا مع السعودية بناءة وقدمنا مقترحات لإحلال السلام في اليمن

أشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالمحادثات المباشرة التي انطلقت بين بلاده والسعودية.

ووصف عبد اللهيان في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة الاتصالات التي جرت بين مسؤولين من إيران والسعودية بأنها كانت "بناءة".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران قدمت "اقتراحات ديناميكية" بغية إحلال السلام في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا دعما للحكومة المعترف بها دوليا، بينها تعتبر طهران أكبر حليف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

كما تعهد عبد اللهيان بأن تعود طهران قريبا إلى المفاوضات مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، موضحا أن الحكومة الإيرانية الجديدة تقيم حاليا نتائج المفاوضات التي أجرتها الحكومة السابقة.

المصدر: "رويترز"