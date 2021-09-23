تشييع رئيس الجزائر السابق عبد القادر بن صالح إلى مثواه الأخير في مقبرة العالية (فيديو+صور)

وصل الموكب الجنائزي لرئيس الجزائر السابق، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس إلى مقبرة العالية في مدينة الجزائر، حيث تم تشييع جثمانه بمربع الشهداء.

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ونشرت صحيفة "النهار" الجزائرية صورا لجثمان الراحل وهو يوارى الثرى والمواطنون يقرأون عليه الفاتحة.

وتوفي رئيس الجزائر السابق، عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز 80 سنة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وجاءت وفاة بن صالح بعد أيام قليلة على وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي وافته المنية عامان بعد إعلان استقالته من منصبه.

صور📸

⚫جثمان رئيس الدولة السابق #عبد_القادر_بن_صالح يوارى الثرى والمواطنون يقرؤون عليه الفاتحة pic.twitter.com/TXXNqvew6D — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) September 23, 2021

ولد بن صالح في 24 نوفمبر 1941، بفلاوسن في ولاية تلمسان وزاول دراسته الابتدائية في عين يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشي.

والتحق سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطني الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني، انطلاقا من المغرب، ولم يبلغ بعد سنة الثامنة عشرة.

والتحق بالسلك الدبلوماسي بعد الاستقلال، فشغل سفيرا للجزائر بالسعودية.

🔴 يحدث الآن | وصول الموكب الجنائزي لرئيس الدولة الراحل عبد القادر #بن_صالح الى #مقبرة_العالية ، حيث سيتمً تشييع جثمانه بمربع الشهداء pic.twitter.com/wZItgyXTWg — الفجر | Al Fadjr (@al_Fadjr_online) September 23, 2021

وعام 2019 تولى المرحلة الانتقالية التي أعقبت استقالة الرئيس السابق من منصبه الراحل عبد العزيز بوتفليقة، إلى أن تم تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون في ديسمبر.

المصدر: النهار+أوراس+تويتر