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تشييع رئيس الجزائر السابق عبد القادر بن صالح إلى مثواه الأخير في مقبرة العالية (فيديو+صور)

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تشييع رئيس الجزائر السابق عبد القادر بن صالح إلى مثواه الأخير في مقبرة العالية (فيديو+صور)
Sputnik
الرئيس الجزائري السابق، عبد القادر بن صالح
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وصل الموكب الجنائزي لرئيس الجزائر السابق، عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس إلى مقبرة العالية في مدينة الجزائر، حيث تم تشييع جثمانه بمربع الشهداء.

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وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد القادر بن صالح

ونشرت صحيفة "النهار" الجزائرية صورا لجثمان الراحل وهو يوارى الثرى والمواطنون يقرأون عليه الفاتحة.

وتوفي رئيس الجزائر السابق، عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز 80 سنة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وجاءت وفاة بن صالح بعد أيام قليلة على وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي وافته المنية عامان بعد إعلان استقالته من منصبه.

ولد بن صالح في 24 نوفمبر 1941، بفلاوسن في ولاية تلمسان وزاول دراسته الابتدائية في عين يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشي.

والتحق سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطني الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني، انطلاقا من المغرب، ولم يبلغ بعد سنة الثامنة عشرة.

والتحق بالسلك الدبلوماسي بعد الاستقلال، فشغل سفيرا للجزائر بالسعودية.

وعام 2019 تولى المرحلة الانتقالية التي أعقبت استقالة الرئيس السابق من منصبه الراحل عبد العزيز بوتفليقة، إلى أن تم تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون في ديسمبر.

المصدر: النهار+أوراس+تويتر

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